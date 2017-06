Lotta all’abbandono degli ingombranti: ripartono i Sabati Ecologici

TRIESTE - Da sabato 10 giugno ritornano i Sabati Ecologici, l’iniziativa itinerante promossa da AcegasApsAmga e dal Comune di Trieste che domani sarà presente, come sempre con orario continuato dalle 10 alle 18, presso l’area parcheggio della Sede della Sesta Circoscrizione alla Rotonda del Boschetto. L’intento è di migliorare la raccolta differenziata e contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ingombranti nelle vie cittadine. A questo scopo verranno allestiti dei «centri di raccolta mobili» in diverse zone della città. Presso ognuno di questi il cittadino troverà gli operatori di AcegasApsAmga che lo assisteranno nella consegna di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferite nei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata, come mobili, elettrodomestici, scarti di giardino, rifiuti pericolosi, batterie, etc. La fase estiva dell’iniziativa riprende anche sulla scia del grande successo della prima fase che ha visto il conferimento, in meno di un mese, di oltre 37 tonnellate di materiale.

Il calendario

Ecco il calendario dei Sabati Ecologici 2017 attivo dalle ore 10 alle ore 18, con orario continuato.

Seconda iniziativa: 10 giugno, sesta circoscrizione (Rotonda del Boschetto - Area Parcheggio presso Sede della Sesta Circoscrizione), 17 giugno, prima circoscrizione (Santa Croce Sede Protezione Civile – Ex Ricreatorio), 24 giugno, quinta circoscrizione (parcheggio Piazzale delle Puglie), 1 luglio, settima circoscrizione (Piazzale XXV Aprile entrando da via Curiel).

Terza iniziativa: 9 settembre, prima circoscrizione (Prosecco – Aree Parcheggio «Mandria»), 16 settembre, seconda circoscrizione (Località Basovizza – area parcheggio in Via Gruden presso l'incrocio con la S.S. 14, 23 settembre, sesta circoscrizione (Rotonda del Boschetto – Area Parcheggio presso Sede della Sesta Circoscrizione), 30 settembre, settima circoscrizione (Piazzale XXV Aprile entrando da via Curiel).

Centri di Raccolta e Servizio di Ritiro a Domicilio

Al di là dell’iniziativa Sabati Ecologici, è comunque sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800 955988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Indirizzi e orari dei Centri di Raccolta: San Giacomo: Via Carbonara 3 – aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, domenica dalle 9 alle 13, Roiano: Via Valmartinaga 10 – aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19; Opicina: Strada per Vienna 84/a – aperto dal lunedì al sabato 9 alle 19; Campo Marzio: Via Giulio Cesare 10 – aperto dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle 11 e dalle ore 14 alle 19.