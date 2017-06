Autostrada Villesse, Monfalcone: A4 riaperta ma ci sono ancora 9 km di coda

TRIESTE - A4 riaperta, nel tratto Villesse – Monfalcone in direzione Trieste chiuso da questa mattina a causa di un autoarticolato che aveva preso fuoco. Attualmente resta chiuso solo un tratto della corsia di marcia all’altezza del sinistro dove l’asfalto è completamente da rifare. L’intervento è stato già pianificato per questa notte. Fra il nodo di Palmanova e Villesse ci sono circa 9 chilometri di coda e code anche in uscita al casello di Palmanova.