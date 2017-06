Partono i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

TRIESTE - Il Comune informa che, condizioni meteorologiche permettendo, da lunedì 12 a venerdì 16 giugno, con orario notturno 21 -6 , sono in programma lavori alla segnaletica stradale orizzontale in diverse zone della città. Interventi sono previsti piazzale delle Puglie, via Carnaro, galleria Chiarbola, strada per Cattinara, via Cumano, piazzale de Gasperi e viale Ippodromo. Analoghi interventi anche nelle vie Alpi Giulie (completamento) Caboto, Malaspina, Parlotti, Errera, Pietraferrata, del Follatoio e in riva Cadamosto. Opportune segnalazioni saranno poste sui luoghi interessati dai lavori di rifacimento della segnaletica.