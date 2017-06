Accordo con la società che gestisce il porto di Duisburg

TRIESTE - Il porto di Trieste e la Duisburger Hafen (Duisport), società pubblica che gestisce il porto della città di Duisburg (Germania), rafforzeranno in futuro la loro collaborazione. Come riporta l'Ansa un accordo di collaborazione strategica in questo senso è stato firmato da Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ed Erich Staake, presidente di Duisport. Lo scalo giuliano e quello tedesco, alla confluenza del Reno e della Ruhr, uniscono le loro forze in modo tale che il traffico merci via ferro potrà essere aumentato, e i centri di logistica pianificati e predisposti secondo un progetto comune. L'accordo punta a finalizzare alcuni obiettivi strategici per entrambe le parti. Duisburg potrà trovare uno sbocco trasportistico e logistico sul Mediterraneo e così posizionarsi sul corridoio Europa-Turchia/Iran. Per Trieste vi sarà la possibilità di promuovere a livello internazionale il sistema logistico e sviluppare aree logistiche intermodali ed aree logistico-industriali in Punto franco, con il supporto tecnico e finanziario di uno dei massimi esperti mondiali del settore.