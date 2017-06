Emma Marrone avvistata a Trieste: lavoro o weekend di relax?

TRIESTE - Tutti pazzi per Trieste. Anche la cantante Emma Marrone. T-shirt bianca, sguardo basso sul telefonino, la 33enne pugliese è stata notata al tavolo di un ristorante in città. Un semplice pranzo di lavoro o un weekend di relax dopo le ultime "fatiche" musicali? Emma si è da poco esibita all'Arena di Verona per i Wind Music Awards, ma sul suo profilo Twitter non fa che parlare di nuovi progetti. Chissà cosa bolle in pentola...