"Testimoni della Storia", premiato il giornalista Corrado Formigli

TRIESTE - Va a Corrado Formigli la sesta edizione del Premio Crédit Agricole FriulAdria "Testimoni della Storia", promosso dal premio giornalistico internazionale Marco Luchetta d'intesa con il festival Pordenonelegge. Come riporta l'Ansa, il premio, già assegnato nelle scorse edizioni a Gianni Minà, Giovanni Floris, Lilli Gruber, Ferruccio De Bortoli ed Ezio Mauro, sarà consegnato il 22 giugno a Trieste. Subito dopo Formigli sarà protagonista di un incontro dedicato ai temi del suo ultimo libro, "Il falso nemico. Perché non sconfiggiamo il califfato nero" (Rizzoli), in dialogo con Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto. Sarà inoltre fra i protagonisti della 14/a Serata "I nostri Angeli", evento culminante del Premio Luchetta 2017. Testimoni della Storia, ideato nel 2012, è riservato a un giornalista che abbia saputo raccontare in maniera avvincente un fatto, un periodo o un personaggio storico, accompagnato da un tallero autentico di Maria Teresa, moneta di riferimento di tutti gli Stati dell'Impero asburgico.