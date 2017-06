Trieste ha scelto, Miroslav Krstovic è il nuovo allenatore

TRIESTE - Miroslav Krstovic è il nuovo allenatore della Pallanuoto Trieste. Nato a Belgrado il 17 settembre 1976, è approdato in alabardato da giocatore nell’estate del 2008, dopo essere stato svezzato da quella scuola di grandi campioni che è il Partizan. Nelle sue 4 stagioni in serie A2 maschile ha segnato qualcosa come 50 gol di media, prima di allenare la squadra di serie A2 femminile, trascinandola ai play-off promozione nel 2012. Negli ultimi 3 anni ha lavorato con grande devozione al settore giovanile della Pallanuoto Trieste, conquistando risultati di assoluto prestigio. E adesso per il tecnico serbo inizia l’avventura nella serie A1 maschile. «Per prima cosa voglio ringraziare la società e il presidente Enrico Samer per avermi concesso questa grande opportunità – spiega un emozionato Miroslav Krstovic – grazie a Andrea Brazzatti, che mi ha dato fiducia. E grazie anche a Stefano Piccardo, abbiamo trascorso fianco a fianco tre anni bellissimi. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra. Ai giocatori chiederò impegno, intelligenza e soprattutto di non mollare mai in acqua. Le partite durano quattro tempi da otto minuti, voglio atleti pronti a dare il massimo, sempre».

Il tecnico giusto

«Sono davvero contento di questa scelta – esclama il direttore sportivo della Pallanuoto Trieste Andrea Brazzatti – ritengo che Krstovic sia il tecnico ideale per continuare il nostro progetto, basato soprattutto sui giovani. Ringrazio di nuovo Stefano Piccardo, ma adesso voltiamo decisamente pagina. Miroslav è un allenatore preparato, rigoroso, ha fatto benissimo con il nostro vivaio e gode della massima fiducia della società. E inoltre dopo tanti anni trascorsi con noi, lo si può considerare ormai con un triestino acquisito». Proprio come il suo predecessore, Krstovic guiderà la prima squadra maschile della Pallanuoto Trieste e avrà pure il ruolo di coordinatore tecnico di tutto il settore giovanile. L’obiettivo infatti resta intatto: puntare sempre di più sui tanti promettenti ragazzi locali. Intanto, dalla prossima settimana inizierà un ciclo di allenamenti per gli atleti triestini della serie A1 maschile. In attesa dei primi colpi di mercato.