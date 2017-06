Trieste, in scena il Gran Ballo Mitteleuropeo

TRIESTE - Il Circolo Triestino della Società di danza presenta il Gran ballo mitteleuropeo. Sabato 10 giugno alle 18.30 in piazza Unità d'Italia. Saranno 90 i danzatori provenienti da varie città italiane (Roma, Ferrara, Mantova, Modena, Padova e Trento per citare i gruppi più numerosi) che hanno accolto l’invito per rendere unico questo evento in una incantevole cornice, un vero salotto che si affaccia sul mare. Durante l'evento verranno presentate coreografie danzate, con competenza, eleganza e fascino, su musiche ottocentesche: non solo della famiglia Strauss ma anche dei grandi Maestri italiani come Verdi, Rossini, Paganini. Un modo per fare esplorare il mondo e l’atmosfera della danza di società: dal romantico valzer viennese alla quadriglia e alle contraddanze dalle suggestive mazurke figurate alla polka francese alle marce. La Società di danza è una associazione culturale nazionale senza scopo di lucro fondata nel 1991 a Bologna dal maestro dottorFabio Mòllica, direttore e responsabile-coordinatore dei vari circoli in Italia e in Europa. Il Circolo triestino della Società di danza, attivo da quattro anni come unica realtà nel Fiuli Venezia Giulia- è federato a tale Associazione Culturale, come una quarantina di altri circoli nelle principali città italiane, con lo scopo di promuovere la cultura di danza ottocentesca del periodo romantico europeo. Svolge le sua attività di danza con un corso rivolto a tutti gli interessati per imparare quadriglie, contraddanze, valzer mazurke, polke e marce in modo piacevole e collaborativo, corso che si tiene attualmente a Trieste da ottobre a giugno di ogni anno.