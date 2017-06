Opera caffè, l'ultimo appuntamento è dedicato a Tosca

TRIESTE - In calendario lunedì 12 giugno, alle 17.30, nella Sala «Bobi Bazlen» al piano terra di Palazzo Gopcevich, è dedicato a «Tosca» l'ultimo appuntamento del cartellone 2016-2017 con Opera Caffè, il ciclo di incontri/dialoghi con gli artisti delle opere in programma al Teatro «Verdi», nel segno della collaborazione tra il Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl», l’Associazione Triestina Amici della Lirica «Giulio Viozzi» e la Fondazione Teatro Lirico «Giuseppe Verdi». Sarà questa l’occasione per incontrare e conoscere personalmente gli artisti impegnati nell'opera di Giacomo Puccini in scena al Verdi fino a sabato 17 giugno, nella produzione firmata da Hugo de Ana (nell’allestimento del Comune di Bassano del Grappa/Opera Festival e del Comune di Padova) per la direzione musicale di Fabrizio Maria Carminati.

Chi perteciperà

All’incontro, a cura di Giulio Delise, è attesa la partecipazione di tutti gli interpreti di questa popolarissima opera: Svetla Vassileva e Francesca Tiburzi (Tosca), Massimo Giordano e Luciano Ganci (Cavaradossi), Angelo Veccia e Leo An (Scarpia), Zoltan Nagy (Angelotti), Dario Giorgelè (il Sagrestano), Motoharu Takei (Spoletta), Fumiyuki Kato (Sciarrone), Giovanni Palumbo (un Carceriere), Emma Orsini e Teresa Fornasaro (un Pastore).