Nati per leggere, gli appuntamenti dal 13 al 16 giugno

TRIESTE - Nati per Leggere propone questa settimana nuovi incontri di #abassavoce per bambini dai 3 anni. Martedì 13 giugno, dalle 17 alle 18, al Giardino Pubblico De Tommasini di via Giulia, le volontarie condivideranno con bambini e famiglie le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici della lettura. In caso di maltempo l'appuntamento sarà annullato. Un incontro frutto della collaborazione del progetto locale con il Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici del Comune, e sostituisce nei mesi estivi il consueto appuntamento del secondo martedì del mese alla Biblioteca Pozza del Plesso scolastico Dardi Reina - Istituto Comprensivo Divisione Julia. Mercoledì 14 doppio appuntamento con i libri di qualità e i consigli di Nati per Leggere: al mattino, dalle 10 alle 11, ultimo incontro bilingue sloveno – italiano della stagione, dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi, alla Sezione Ragazzi della Biblioteca nazionale slovena e degli studi / Narodna in študijska knji¸nicadi di via Filzi 14. Durante l'estate gli appuntamenti Nati per Leggere si sposteranno allo stabilimento balneare Castelreggio di Sistiana, in abbinamento alle letture in sloveno per i bambini dai 3 anni in su, promosse dalla biblioteca nell'ambito dell'iniziativa Pravljice pod senčnikom (Fiabe sotto l'ombrellone). Sempre mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30, le storie più belle di Nati per Leggere per bambini da 0 a 6 anni faranno tappa ai Giardini Europa di Via Roma a Muggia. In caso di maltempo le letture si svolgeranno nell'adiacente Biblioteca comunale Guglia.

Ultimo giorno

Venerdì 16 ancora due appuntamenti #abassavoce: dalle 13 alle 14, le volontarie saranno presenti all’Ambulatorio vaccinale del distretto 4 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (Via Sai 7 – San Giovanni), per fornire consigli ed esempi di lettura alle famiglie e ai bambini da 0 a 6 anni presenti; dalle 17 alle 18, infine, al Punto lettura Nati per leggere Nuovo Guscio, di via delle Monache 3 (San Giusto) incontro aperto alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Le letture si terranno in giardino, in caso di maltempo in sala. Incontriamoci #abassavoce è promosso dal progetto locale Nati per Leggere in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private, per offrire un'occasione alle famiglie di sperimentare la lettura condivisa quale strumento prezioso di relazione affettiva e culturale tra grandi e piccoli e ricevere consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica fin dai primi mesi di vita.