Consegnato lo stemma della città al "dottor anticorruzione" Giorgio Pani

TRIESTE - «Un ringraziamento istituzionale, per premiare una dedizione che sorge da un senso delle istituzioni intese nel loro più alto e profondo significato. Un suggello formale, ma anche molto autentico e sincero, che vogliamo porre a conclusione e a riconoscimento di un lungo e appassionato lavoro, oltremodo prezioso per l’amministrazione». Con queste parole l'assessore alle Risorse Umane del Comune di Trieste Michele Lobianco ha aperto, nel Salotto Azzurro del Municipio, una semplice quanto significativa cerimonia per la consegna dello stemma della Città e di una pergamena al dottor Giorgio Pani, in segno di gratitudine per aver svolto, a titolo gratuito e per più anni, i corsi di formazione anticorruzione per i dipendenti del Comune di Trieste. Corsi che – ha ricordato Lobianco, presenti anche il Segretario Direttore Generale Santi Terranova, la Direttrice dell’Area Risorse Umane Romana Meula, la dirigente dell’Ufficio Formazione Qualità e Sviluppo, organizzatore dei corsi, Arianna Corossi e diverse funzionarie del Personale -, dal 2014 a oggi, hanno raggiunto la cifra di 54 edizioni, andando a coinvolgere circa 2600 dipendenti, di tutte le qualifiche e livelli, ovvero pressochè la totalità dei lavoratori comunali di tutte le Aree e Servizi dell’Ente, con un totale di oltre 200 ore di formazione erogate, «tutte, lo ripeto – ha rimarcato l'assessore -, svolte gratuitamente da Pani, che ci ha donato il suo profondo sapere, tra l’altro in una materia delicata e non sempre facilissima qual è, alla luce delle più recenti disposizioni nazionali, l’ambito delle normative anticorruzione, di trasparenza, dei Codici di comportamento e delle connesse responsabilità sussistenti nella Pubblica amministrazione» .

Il ringraziamento di Pani

Dopo aver ricevuto dalle mani di Lobianco lo Stemma rossoalabardato della Città e l’artistica pergamena realizzata dai grafici del Centro Stampa del Comune, raffigurante il Municipio e recante la scritta «Al dott. Giorgio Pani, ringraziandolo di cuore per aver donato all'Amministrazione Comunale di Trieste il suo sapere con passione, dedizione e con alto senso delle istituzioni ed etica pubblica», lo stesso Pani - già alto ufficiale della Guardia di Finanza, per diversi anni alla guida del Comando provinciale di Trieste delle Fiamme Gialle, ora consulente in materia di etica amministrativa e «compliance», componente degli organi di vigilanza in Fincantieri e alla società Elettra – ha voluto «restituire» il suo personale ringraziamento agli organi comunali competenti osservando poi come «Trieste sia, per sua storia e cultura, di per sé una ‘città etica’, tuttavia l’impatto di una crisi generale e un’utenza sempre più bisognosa di servizi consigliano di mantenere, a maggior ragione, sempre alta questa tradizionale attenzione e livello etico della città, ricordandoci sempre che l’etica pubblica significa anche, e in primo luogo, conservare e per quanto possibile ulteriormente migliorare proprio la qualità e l’efficienza dei servizi che prestiamo ai nostri cittadini».