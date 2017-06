15enne scomparsa da sabato, il padre: «Aiutatemi a trovarla»

TRIESTE - Sono ore di ansia e grande angoscia quelle vissute dalla famiglia Palumbo che da sabato non ha più notizie della giovane figlia Alessia Letizia. Il padre Rino ha lanciato un appello su Facebook: «Scusate se sfrutto questo canale ma sono veramente alla disperazione. Sabato scorso è scomparsa mia figlia di 15 anni ultima volta vista a Barcola. Se per caso la vedete avvisate le forze dell'ordine. E' già stata fatta denuncia alla Questura di Trieste e loro stessi mi hanno consigliato di divulgare la foto con un'appello tramite social. Vi chiedo con tutto il cuore di un padre disperato di avvisare le forze dell'ordine oppure il mio telefono 347-6049453. Scusate e grazie per quanto riuscirete ad aiutarmi».