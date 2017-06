Daniela Pallotta è stata eletta sindaca di Duino Aurisina

DUINO AURISINA - Daniela Pallotta, appoggiata da Forza Duino Aurisina, Rivolta Duino Aurisina, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Lega Nord e Lista Ret-Autonomia Responsabile, è stata eletta sindaca del Comune di Duino Aurisina/Devin Nabre¸ina, con 2187 voti, pari al 49,98 per cento delle schede valide. Ne ha conquistati 1361 il candidato del centrosinistra, Mitja Ozbic (Insieme-Skupaj, Pd e Rifondazione comunista), 380 Federico Barbieri (Lista per il golfo, Uniti per Duino Aurisina e Verdi), 338 Lorenzo Celic (M5S), 110 Martina Svetlic (Per il Carso). I votanti sono stati 4474, schede bianche 35 e nulle 59.