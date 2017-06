Musica classica e colonne sonore, è tutto pronto per il concerto dell' "Orchextrà"

TRIESTE - Il Liceo Musicale «Carducci-Dante» di Trieste, ente promotore e organizzatore della formazione «Orchextrà», orchestra delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia, coordinata dai professori Silvio Quarantotto e Erik ´erjal, dopo i notevoli successi riscontrati nel corso in varie località della Regione e in Slovenia, sarà protagonista, grazie al sostegno del Comune di Trieste, del concerto «Un ponte verso ...», in programma mercoledì 14 giugno, alle 18, nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto. L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna «Trieste Estate 2017», promossa dal Comune di Trieste, che in quest'edizione, con la sezione dedicata «Trieste Estate Giovani», darà spazio e visibilità alle proposte dei gruppi giovanili. L’orchestra si esibirà in alcune celebri pagine di musica classica e da film, passando dal Concerto per tromba di Haydn ai Quadri di un’esposizione di Mussorgsky/Ravel, dalla musica de La compagnia dell’Anello e quella del musical Les Misérables, con un finale a sorpresa.