Commemorati i caduti di via Ghega

TRIESTE - Questa mattina, al Cimitero di Sant'Anna di Trieste, si è tenuta una breve cerimonia commemorativa al monumento ai Caduti di via Ghega, recentemente restaurato a cura del Comune di Postumia. All'evento - in ricordo di quel 23 aprile del 1944 in cui, come rappresaglia per un attentato dinamitardo a palazzo Rittmeyer allora sede delle truppe tedesche d’occupazione, furono giustiziate per impiccagione 51 persone - era presente il sindaco Roberto Dipiazza e una delegazione del Comune di Postumia guidata dal primo cittadino Igor Marentič.