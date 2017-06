Parcheggio Silos, nuova tariffa giornaliera ridotta e sosta gratis fino a 20 minuti

TRIESTE - Con la stagione estiva, a partire dal 15 giugno, sarà applicata la nuova tariffa giornaliera ridotta per turisti e residenti al parcheggio Silos di Trieste. Lo ha annunciato l'assessore comunale al Turismo, Maurizio Bucci nell'ambito di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Claudio Borghetto, responsabile di Saba Italia per il Nordest con la coordinatrice Vuch Rafaella. La nuova tariffa giornaliera che da 16 euro è stata ridotta a 10 euro, viene adottata con l'obiettivo di «favorire un servizio soprattutto turistico nel parcheggio del Silos, uno dei principali e strategici 'contenitori' nel centro della città – ha detto l'assessore Bucci – con opportunità economiche 'calmierate', pertanto con prezzi inferiori ai parcheggi 'coperti', grazie agli ottimi rapporti instaurati con la società Saba Italia».

Opportunità

L'iniziativa vuole contribuire anche a ridurre il traffico veicolare in una zona centrale e particolarmente frequentata soprattutto nei mesi estivi. Inoltre, per agevolare la 'sosta breve' nei pressi della Stazione Ferroviaria, ad esempio per coloro che devono accompagnare amici o parenti alla stazione, ci sarà la possibilità di usufruire gratuitamente del parcheggio del Silos per 20 minuti. Un ulteriore obiettivo dell'amministrazione comunale, sempre nell'ottica di promozione turistica e in questo caso per espressa richiesta della Costa Crociere, in accordo con Trieste Trasporti «sarà affiancare ai 'contenitori' per la sosta un servizio di 'bus-navetta' che faciliti la connessione alla Stazione Marittima. Nel piano turistico che andremo a varare - ha rilevato ancora l'assessore – è prevista anche una quantomai necessaria 'revisione' della cartellonistica per fornire precise e puntuali indicazioni ai turisti che vengono a visitare la nostra città muovendosi con l'automobile per individuare prontamente i parcheggi-contenitori disponibili».