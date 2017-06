Polfer impegnata nell'operazione "Rail safe day": 4 contravvenzioni

TRIESTE - Il Ministero dell’Interno continua nella predisposizione di mirati servizi di prevenzione e repressione verso quel fenomeno di comportamenti impropri in ambito ferroviario, come l’indebita presenza o gli attraversamenti dei binari, che a volte possono risultare molto pericolosi o addirittura fatali. In virtù di ciò, il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Trieste ha quindi disposto nella giornata del 9 giugno nell’intero territorio regionale una serie di controlli tesi a limitare simili comportamenti. I suddetti servizi hanno visto impiegare 72 operatori che nell’arco dell’intera giornata hanno controllato 47 località, tra stazioni ed altri siti. Le persone identificate sono state 80, e a 4 delle quali è stato notificato un provvedimento di contravvenzione. Nella stessa giornata sono state identificate durante il servizio di scorta a lunga percorrenza anche 25 persone a bordo del treno notturno ICN 295 sulla tratta Udine-Firenze S.M.N.