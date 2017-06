Parte la distribuzione dei 1000 biglietti del concerto "Trieste in Musica"

TRIESTE - Parte domani, mercoledì 14 giugno, dalle 9, all'Ufficio relazioni con il pubblico di via Procureria 2A, alle spalle del palazzo municipale di piazza Unità d'Italia a Trieste, la distribuzione dei circa mille biglietti gratuiti con posto a sedere per assistere al concerto «Trieste in Musica» con la Filarmonica della Scala, diretta dal Grande Maestro Myung-Whun Chung. L'atteso evento, che si terrà domenica 18 giugno, alle 21.30, nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia è offerto da Allianz in collaborazione con Il Comune per celebrare il 10° anniversario dalla costituzione della Compagnia, nata dall’integrazione delle tre storiche assicurazioni RAS, Lloyd Adriatico e Allianz Subalpina nell’ottobre 2007.

Le modalità e i dettagli per il ritiro dei biglietti con posto a sedere sono state ricordate oggi nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella sala giunta del Comune di Trieste, presente il vicesindaco e assessore ai Grandi eventi Pierpaolo Roberti. I biglietti, non numerati, saranno distribuiti fino ad esaurimento da due hostess di Allianz coadiuvate da personale del Comune di Trieste, a partire da domani, mercoledì 14 giugno, con orario 9-12.30 e 14.30-17, nella sede dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Trieste, in via Procureria 2A (ingresso dalla porta dell'adiacente ufficio Europe Direct). La distribuzione potrà proseguire fino ad esaurimento anche giovedì 15 e venerdì 16 giugno, con orario 9-12.30. Ogni persona potrà ritirare un massimo di due biglietti. In concomitanza con la distribuzione dei biglietti, l'Ufficio Europe Direct sarà temporaneamente chiuso al pubblico e non eserciterà la sua consueta attività di servizio. Da ricordare infine che del migliaio di posti a sedere, una quarantina saranno 40 riservati alle persone diversamente abili su carrozzina con accompagnatore. In questo caso gli interessati, in possesso della necessaria documentazione/certificazione e con delega da parte del disabile, potranno ritirare i propri biglietti direttamente all'Urp di via Procureria senza fare la normale fila, ma accompagnati dagli agenti della Polizia locale presenti sul posto.