La "Lion’s Run Summer 2017" fa tappa a Trieste

TRIESTE - Domani pomeriggio dalle 15 in poi, arriveranno, in piazza Unità d'Italia a Trieste i partecipanti alla «Lion’s Run Summer 2017», manifestazione organizzata dalla Company Lion’s Run che coinvolge una settantina di autovetture della categoria «super car», per la prima volta in città e che in una settimana stanno percorrendo un interessante viaggio attraverso le città europee di grande fascino. Partiti il 9 giugno da Monaco di Baviera, dopo aver raggiunto Vienna, Zagabria, Spalato ed Abbazia, «super car» e piloti saranno accolti in piazza Unità dall'assessore allo Sviluppo economico e Turismo Maurizio Bucci. Le «super car» saranno qui parcheggiate per ripartire dalla nostra città la mattina seguente, giovedì 15 giugno, intorno alle 11, dirette verso il Principato di Monaco, tappa finale e conclusiva della Lion’s Run Summer 2017. «Per la città di Trieste -ha commentato l'assessore Maurizio Bucci- si tratta di un’altra splendida occasione per mettere in evidenza la sua bellezza ed unita eleganza, caratteristiche che saranno senz’altro apprezzate anche da questi visitatori e turisti d’eccezione».