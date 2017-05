TRIESTE - Celebrati i 40 anni di Radio Punto Zero, la radio del Friuli Venezia Giulia. Nella Sala azzurra del municipio di Trieste, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha ricevuto lo staff dell'emittente, congratulandosi per l'attività svolta con le due anime di Radio Punto Zero, Filippo e Francesca Busolini. Un'avventura cominciata nel 1977 che continua a dare grandi soddisfazioni, con la radio che ormai ha varcato i confini di Trieste per sbarcare in tutto il Friuli Venezia Giulia e in Cadore.