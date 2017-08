Village Night: vinci 1 dei 10 biglietti messi in palio per la serata

AIELLO - Il Diario di Trieste in collaborazione con il Palmanova Outlet Village mette in palio 10 biglietti per l'iniziativa serale degli outlet 'Land of Fashion' in programma sabato 5 agosto 2017.

La 'Village Night'

Arriva la seconda edizione della rassegna 'Village Night', serata dedicata alle degustazioni Food&Drink, un percorso itinerante tra le eccellenze del territorio regionale. Per l'edizione 2017 verranno allestite quattro isole di degustazione in cui saranno presenti oltre una ventina delle migliori cantine del Friuli Venezia Giulia e, novità 2017, quattro birrifici artigianali del territorio. Dalle 19 alle 21 la serata verrà impreziosita dagli Steam by Sonic: acrobazie aeree mozzafiato, macchine sceniche imponenti e tutta la multiforme e geniale fantasia del nouveau cirque. Alle 21.30 nella piazza centrale si terrà il concerto del rinomato cantautore Samuele Bersani che presenterà 'La fortuna che abbiamo 2017'.

I biglietti

Grazie al Diario di Trieste e al Palmanova Outlet Village vengono messi in palio dieci ingressi che saranno destinati a dieci persone diverse. Come fare per giocare?

Condividi pubblicamente sul tuo profilo Facebook il banner dedicato all'evento 'Village Night' presente nella nostra pagina Facebook (dalle 20 del 3 agosto) e nella condivisione oltre a scrivere ciò che desideri nel post, inserisci anche l’hashtag #VillageNightColDiario per rendere tracciabile la tua partecipazione.

Dettagli sul contest

Il contest terminerà il giorno venerdì 4 agosto 2017 alle 12.59.

I vincitori saranno le 10 persone che per prime condivideranno direttamente dalla pagina Facebook del Diario di Trieste il banner. Farà fede l'orario di condivisione che riporta il post.

I vincitori saranno contattati attraverso il social per le comunicazioni necessarie al ritiro del biglietto omaggio per la sera dell’evento 'Village Night' in programma al Palmanova Outlet Village.

La comunicazione sarà fatta, da parte dello staff del Diario di Trieste, entro le 14.59 del 4 luglio 2017. Sarà necessaria una risposta da parte di ciascuna delle persone contattate. Se costoro non daranno un riscontro entro le 17.59 del 4 agosto 2017, la posizione sarà automaticamente cancellata e a quel punto si riterrà valida la condivisione di chi si è posizionato all'11° posto o a seguire.