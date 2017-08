Due scalatori trovati senza vita sulla ferrata Rose d'Inverno

TRIESTE - Il Soccorso Alpino di Trieste ha effettuato intorno alle 21 un intervento in Val Rosandra per cercare due persone che non erano rientrate a casa. L'allarme era stato dato dalla moglie di uno dei due.

I corpi di entrambi gli uomini sono stati purtroppo ritrovati senza vita sulla ferrata Rose d'Inverno. Sul posto anche la polizia di Stato, la polizia scientifica, i Vigili del fuoco, i carabinieri e il 118.

A quanto pare il capocordata ha perso l'appiglio e trascinato in basso anche il compagno, che era legato con lui. A quel punto i due sono rimasti appesi alla parete senza riuscire a muoversi. Sarebbero morti sotto dopo essere restati per ore sotto il sole cocente.

