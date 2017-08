Calcio: Serie C, ripescata la Triestina

TRIESTE - Solo la Triestina ripescata, no al Rende per una fideiussione ritenuta non idonea, respinta inoltre la richiesta di riapertura ai ripescaggi che avrebbe consentito a società virtuose come Vibonese, Forlì, Lumezzane e Potenza di partecipare al prossimo campionato professionistico di Serie C,che così sarà composta solo da 56 squadre.

I motivi della mancata riapertura dei ripescaggio, decisa il 4 agosto dal Consiglio federale della Figc, hanno causato un nuovo 'Aventino' dell'Assocalciatori, i cui vertici a partire dal presidente Damiano Tommasi, sono usciti anzitempo dalla riunione per protesta.