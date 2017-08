Nati per leggere: nuovi appuntamenti in programma

TRIESTE - Nati per Leggere propone per la seconda settimana di agosto quattro incontri #abassavoce dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie che, com'è ormai consuetudine estiva, si svolgono all’aperto (condizioni meteo permettendo), per dimostrare il piacere che i bambini provano ascoltando le storie anche quando gli stimoli esterni potrebbero essere fonte di distrazione.

Lunedì 7

Dalle 17 alle 18, nel giardino della biblioteca comunale mattioni di Via Petracco 10 (Borgo San Sergio) le volontarie incontreranno bambini (da 0 a 6 anni) e famiglie per condividere le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica fin dai primi mesi di vita. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà in biblioteca.

Martedì 8

Dalle 17 alle 18, al giardino pubblico De Tommasini di via Giulia, le volontarie condivideranno le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici della lettura. In caso di maltempo l'appuntamento sarà annullato. L'incontro, frutto della collaborazione del progetto locale NpL con il Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici del Comune, sostituisce nei mesi estivi il consueto appuntamento del secondo martedì del mese alla Biblioteca Pozza del Plesso scolastico Dardi Reina - Istituto Comprensivo Divisione Julia, ed è pertanto consigliato per i bambini da 3 a 6 anni.

Mercoledì 9

Dalle 17 alle 18, ai Giardini Europa di Via Roma a Muggia, terzo appuntamento della settimana coni libri di qualità e i consigli di Nati per Leggere per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà nella Sala Ragazzi dell'adiacente biblioteca comunale guglia.

Venerdì 11

Dalle 17 alle 18, nel giardino del punto lettura nati per leggere nuovo guscio (Via delle Monache 3 a San Giusto, in caso di maltempo in sala) consueto appuntamento del secondo venerdì del mese con letture e consigli di Nati per Leggere per famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Informazioni

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito senza prenotazione e sono organizzati per gruppi omogenei d’età e, laddove possibile, anche individualmente.Quelli realizzati sul territorio comunale sono inseriti in Trieste Estate 2017, il calendario di eventi organizzati dal Comune a beneficio dei triestini che restano in città e dei turisti che vi giungono in visita. Incontriamoci #abassavoce è promosso dal progetto locale Nati per Leggere in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private.

Info: Biblioteca Quarantotti Gambini | 0400649556 | bibliocom@comune.trieste.it | Facebook.