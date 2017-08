Passata è la tempesta: grande disagio nel weekend in Regione

TRIESTE - I fenomeni temporaleschi pomeridiani del 6 agosto in Friuli Venezia Giulia sono stati caratterizzati soprattutto da colpi di vento, grandinate e localmente da brevi scrosci di pioggia. Lo comunica la Protezione civile Fvg, la quale fa il punto della situazione sul maltempo che ha colpito la regione, in particolare le zone di montagna, causando il decesso di un turista a Tramonti di Sopra, a seguito della caduta di alcuni alberi sopra le tende di un accampamento in una valle montana isolata. I colpi di vento hanno causato inoltre cadute d'alberi e ramaglie in diversi Comuni della Regione, tra cui Pontebba, Forni Avoltri e Ovaro.



Continuano i controlli e la prevenzione

La Sala Operativa Regionale prosegue le operazioni di monitoraggio, di smistamento delle richieste di intervento e di coordinamento delle squadre comunali di Protezione civile su tutto il territorio regionale. Attualmente sono impegnati 120 volontari di 24 gruppi comunali di protezione civile per interventi di taglio alberi e pulizia strade. Alla centrale Nue 112 il 6 agosto sono state gestite più di 300 chiamate per richieste di intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.