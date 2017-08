Boom di abbonamenti per l'Alma Pallacanestro

TRIESTE - L'Alma Pallacanestro Trieste ha raggiunto quota 1524 abbonamenti alla conclusione della prima fase della campagna. Gianluca Mauro si è mostrato molto soddisfatto per il risultato raggiunto e ringrazia tutti gli abbonati che hanno confermato il proprio posto e coloro che hanno scelto i nuovi spazi numerati. Ora è aperta la vendita libera e tutta l'organizzazione è pronta ad accogliere quanti sceglieranno di vivere questa importante stagione.



Alto l'incremento dell'indice di gradimento degli appassionati

Sul totale di 1524 abbonamenti, 175 riguardano il secondo anello, 158 la curva, 772 le nuove tribune numerate, 91 la Silver, 59 la Gold, 135 il Parterre e 134 la Vip. I numeri evidenziano come la nuova numerazione degli spazi è stata di gradita al pubblico. Le nuove tribune numerate in particolare hanno riscosso molto successo; si sta ora lavorando a una serie di iniziative promozionali per garantire al pubblico, accanto al grande sport, anche divertimento e occasioni di incontro con la squadra. Intanto il calendario è confermato: il gruppo si incontrerà la prima volta tutti assieme il 16 agosto all’Alma Arena, quindi seguirà una settimana di ritiro a Forni di Sopra, dal 18 al 25 agosto, che si concluderà con una amichevole. Al rientro a Trieste seguiranno ancora alcuni giorni di preparazione prima dell’avvio dei consueti tornei di fine estate.