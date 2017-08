Al via il Carnevale Estivo Muggesano 2017

MUGGIA - Tutto è pronto a Muggia per dare il via a una nuova edizione del Carnevale estivo che anche quest'anno colorerà e animerà le piazze e le calli muggesane dal 9 al 15 agosto con tantissimi eventi gratuiti per tutte le età, con particolare attenzione come sempre per le famiglie e per i più piccoli.

Tra le novità della kermesse la nuova location di Piazzale Caliterna

Grande attenzione per i bambini, con caccia al tesoro e gara di disegno. Ricchissimo il programma musicale, con i concerti di alcune tra le più amate cover band per ballare sulle note dei più grandi successi. E non potranno mancare la Carneval Run e la tradizionale Vogadamata.

Si comincia il 9 agosto

Il Carnevale estivo inizierà ufficialmente mercoledì 9 agosto con Orientiring, prove di orientamento sul territorio muggesano (regolamento e moduli di iscrizione, da consegnare entro il giorno 9 all'InfopointCarnevale nel Villaggio Carnevale, sulla pagina Facebook). Seguirà la consegna delle buste del «Fotokarneval» per scatenare una caccia fotografica di elementi a sorpresa.

Il giorno seguente, giovedì 10 agosto

Sarà la volta di Graficarneval, gara di disegno per bambini: ai piccoli partecipanti saranno consegnati dei fogli bianchi sui quali dovranno disegnare quello che verrà indicato loro dalla giuria. Nel frattempo, i genitori potranno gustarsi una bella birra fresca nei chioschi delle Compagnie.

L'11 agosto

Ci sarà spazio per la «Mujaserca», una caccia al tesoro riservata ai più piccoli seguita dalla serata dedicata alle bande con le esibizioni della Filarmonica di Santa Barbara e della Banda dell'Ongia.

Il giorno successivo, sabato 12 agosto

Si svolgerà la «Carneval Run», camminata in relax per vie e calli di Muggia, con scherzi, frizzi e lazzi, organizzata dalle Compagnie del Carnevale e dai locali di Muggia che si concluderà con un Dj set serale dalle sonorità carnevalesche. Dopo una corsa colorata non poteva mancare una festa altrettanto multicolor. A seguire, infatti, ci sarà The Djs Run, musica tutta da ballare. I protagonisti che si alterneranno in consolle saranno gli Insania Mentis e Dj Fabri Premate che avranno come unico obiettivo far divertire tutti i presenti. Parola chiave: spensieratezza. Dalle 21, le selezioni dei Dj del Carnevale a cura dell'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano.

Domenica 13 agosto

Scatterà la celeberrima e attesissima «VogadaMata», la spassosa regata che ogni estate anima le acque muggesane grazie alla presenza di equipaggi coloratissimi che si sfidano a bordo di imbarcazioni spesso improbabili. In caso di maltempo la «VogadaMata» sarà recuperata il 15 agosto.

Il 14 agosto

Toccherà a «Mastercarnevalchef», organizzato dal presidente dell’Associazione delle Compagnie del Carnevale, che proporrà il motto «Il Mare».

A Ferragosto

Alle 18.30 verrà proposto un Gioco a sorpresa e/o il recupero della Vogadamata a cui seguiranno le premiazioni e alle 21, gran finale con una Festa a sorpresa.

Ricchissimo anche il programma musicale

In programma i concerti di cover band di fama nazionale che faranno scatenare il piazzale al ritmo delle più famose hit degli anni '80 e '90. Si parte il 9 con i Dejavu, seguirà il 10 l'esibizione de i Cani Sciolti, il 13 spazio agli Special Guest e il 14 infine concerto della Straband. Parallelamente prosegue il programma di spettacoli in Piazza Marconi «Star(s) in piazza» a cura dell'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano e del Comune di Muggia che prevede per lunedì 14 agosto la Discoteca in piazza con i Pirati in Carneval. Per tutta la durata dell'evento presso il piazzale Caliterna sarà allestito il Villaggio Carnevale con somministrazione di cibi e bevande e sarà attivo un InfopointCarnevale. L’evento è organizzato da Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano, Comune di Muggia e Flash srl.