Torna al Polo Giovani Toti il ‘Cosplay & Comics Summer Day’

TRIESTE - Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno l’Associazione Trieste Diventi Gioco, in co-organizzazione con il Comune di Trieste e il Polo Giovani Toti organizza mercoledì 9 agosto il ‘Cosplay & Comics Summer Day’, una giornata unica, ludico-artistica, all’insegna del divertimento e della passione per fumetti, giochi da tavola e di ruolo e universo Cosplay con interessanti Workshop e possibilità di provare giochi classici e nuovi. Nel corso dell'evento, a ingresso libero, giunto alla sua quarta edizione, dalle 16 alle 22 al Polo Giovani Toti di via del Castello 3 a San Giusto verranno proposte numerose attività a cui tutti avranno la possibilità di partecipare. Tre le Aree previste in un appuntamento che rappresenta una tappa di di avvicinamento a ‘Fumetti per Gioco’: Area Comics, Area Game e Area Cosplay. Momento più atteso, la tradizionale e spettacolare Sfilata Cosplay abbinata ad uno Shooting fotografico che prenderà il via già alle 15.30 nel piazzale di San Giusto.

Disegno e Fumetto

Il ricco programma della serata propone un Workshop di Disegno e Fumetto a cura dell'Accademia di Fumetto di Trieste. Sarà allestito e messo a disposizione del pubblico un tavolo dei disegnatori con opere in diretta, dediche e spiegazioni/informazioni. Particolarmente attive le Aree game, con una Ludoteca (aperta dalle 16 alle 21) che proporrà Retrogaming (con dimostrazioni di vari giochi dell’epoca del super Nintendo e della Sega Mega Drive) a cura del Team 12bit, molti Giochi da tavolo (tavoli gestiti dai Cavalieri dell’Esagono), Giochi di ruolo come il classico Dungeon & Dragons e altri nuovi o evergreen ( tavoli gestiti dalle associazioni La Costola dei Barbari e Alea) e Workshop di Pittura di Miniature (dalle 16.30 alle 20.30), sempre in collaborazione con Fantasylandia.

Torneo di Pokemon

Dalle 17 si svolgerà il torneo di Pokemon della League Challenge organizzato da Pokemon League Trieste. Per tutti gli interessati saranno organizzate anche partite demo e allestiti tavoli di insegnamento.

Japan Corner

L'Area Cosplay infine vedrà presente ancora una volta il Japan Corner, angolo di Giappone ricreato grazie alla passione di Roberta con giochi a tema, gadget e workshop. Tra le proposte, lo Yukata (esposizione dell’abito tradizionale giapponese con dimostrazioni pratiche di allacciatura dell’Obi) e numerose attività tra cui: Lucky Box e Gioco del Fukuwarai.

L’angolo del disegno

Ci sarà infine ‘L’angolo del disegno’ (zona dedicata al disegno). Di grande interesse anche lo spazio Make Up e Trucco artistico gestito dalla truccatrice professionista Dorina Forti e dalle sue allieve che proporranno sul posto attività di make-up e un interessante workshop sugli effetti speciali a partire dalle 16.30.

Shooting Fotografico ‘Cosplay’

Preceduto dallo Shooting Fotografico ‘Cosplay’ che si svolgerà a partire dalle 15.30 nel piazzale del Castello di San Giusto per poi proseguire per tutta la manifestazione anche al Toti fino alle 18 sarà alle 18.30 il momento clou della giornata: la Sfilata Cosplay. Sul palco del Toti saliranno e si esibiranno per la gioia del pubblico presente personaggi fantastici legati e ispirati al mondo del manga e del fumetto. Prima della sfilata, alle 18.15, si terranno le premiazioni del Concorso ‘Quintana Fotografica’ svoltosi durante FumettiperGioco 2016.

Il ricordo

L'evento costituirà un momento per ricordare ancora una volta Samuele Orlando, da sempre anima dell'Associazione Trieste Diventi Gioco e che avrebbe dovuto organizzare questa edizione. Nell'occasione si potrà trovare il cd doppio ‘Music is for winners’, realizzato grazie al prezioso contributo del Caffè degli Specchi, contenente una selezione accurata di brani, originali e cover, suonati da Samuele. Il ricavato verrà interamente devoluto in favore di una borsa di studio per studenti della sezione Jazz del Conservatorio Tartini di Trieste.

Programma completo su qui.

Per informazioni: Associazione culturale Trieste Diventi Gioco | Facebook | segreteria@triestediventigioco.org | info@triestediventigioco.org |