Proseguono gli appuntamenti firmati ‘Trieste Estate 2017’

TRIESTE - Prosegue la nutrita e variegata serie di appuntamenti in programma nel cartellone di ‘Trieste Estate 2017’, la rassegna di spettacoli, manifestazioni, incontri musicali e culturali e attività per bambini e famiglie, promossa dal Comune di Trieste a beneficio dei triestini che restano in città e dei numerosi turisti. Ecco il calendario dei prossimi giorni.

Mercoledì 9 agosto

Alle 21, nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, la commedia in dialetto triestino ‘Ocio de soto!’, testo e regia di Alessandra Privileggi, da un'idea di Maurice Hennequin. Una produzione de L'Armonia – Gruppo Proposte Teatrali (spettacolo a pagamento, prevendita Ticketpoint Trieste). Ancora alle 21, ma in piazza Verdi, per ‘Hot in the city’, rassegna di concerti live organizzata dall’Associazione Culturale Musicale ‘Trieste is Rock’ nell'ambito di ‘Trieste Estate Giovani’, il concerto ‘Topix’. Torna in scena la southern european soul band dei The Topix dopo il successo del concerto di presentazione del loro primo album ‘Madness of Time’, il 31 marzo scorso. Oltre a riproporre tutto il disco, uscito con l'etichetta Epops Music, la band si esibirà in qualche rivisitazione di cover soul e funky e proporrà due inediti.Con la band - Riccardo Gileno voce, chitarra acustica e percussioni, Nicole Pellicani voce e percussioni, Matteo Brenci chitarra elettrica e cori, Francesco Cainero basso e cori, Cristiano Norbedo tastiere e programmazione, Manuel Figelj tastiere, Marco Vattovani batteria e percussioni - questa volta saliranno sul palco anche Andrea Fontana alle percussioni (Elisa, Tiziano Ferro, Ivano Fossati, Cesare Cremonini, Patty Pravo e altri), Denis ‘Kay Kay’ Beganovic al trombone (Paolo Rossi, Magnifico, Mellow Mood, Africa Unite e altri) e Moreno Buttinar - tra l'altro produttore del disco - alla programmazione e batteria elettronica (Mike Sponza, Lara B e altri). A cura di Good Vibrations Entertainment Srl. Ingresso libero.

Giovedì 10 agosto

Alle 21, in piazza Verdi, ‘Prosit Kaiserin. Quando sgorgarono i fiumi di vino’, spettacolo musicale-teatrale organizzato in occasione delle celebrazioni per il 3° centenario della nascita di Maria Teresa d’Austria. Regia di Marzia Postogna e Danijel Malalan; con Marzia Postogna, Danijel Malalan, Fulvijo Jurinčič e con il Coro Kraškj Dom diretto da Vešna Gustin. A cura di Kmečka Zveza - Associazione Agricoltori. Alle 21.30, nel rione di Gretta, nella corte delle case ATER di via Santi, per la rassegna cinematografica itinerante ‘Caravanserraglio’, a cura di Knulp, proiezione del film di animazione ‘L’arte della felicità’, di Alessandro Rak (2013, 82’). Presentazione di Nathan Boch e introduzione con la musica dal vivo del ‘Gypsy Trio’ (che inizierà il suo concertino già alle 20).

