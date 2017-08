Torna Barcolissima: la manifestazione che fa rima con estate

TRIESTE - Artigianato, ristorazione e musica in riva al mare. Al via giovedì 10 agosto sul Lungomare di Barcola, Piazzale Benedetto Croce, 'Barcolissima': la manifestazione a ingresso libero più attesa dell'estate triestina che proseguirà fino a Ferragosto. Dal 10 al 15 agosto sul Lungomare di Barcola a Trieste si svolgerà la sedicesima edizione della manifestazione organizzata da Flash Srl che dal 2001 offre musica, spettacolo, divertimento, stand e ristorazione. Ogni giorno dalle 10 alle 23 con ingresso libero, in Piazzale Biagio Marin e presso la Fontana di Barcola ci sarà spazio per una suggestiva fiera d'estate contraddistinta da specialità artigianali, vetrine enogastronomiche, oggettistica etnica e vari altri prodotti a tema estivo.



Tanti appuntamenti anche di sera

La sera, musica, cabaret e spettacolo per tutti i gusti a ingresso libero domineranno la scena. La manifestazione, che da oltre tre lustri è entrata nel cuore dei triestini, nasce dall'esperienza della Flash Srl. e intende promuovere e valorizzare le tipicità del territorio e il pescato fresco del Golfo di Trieste. Amatissimo dai triestini e dai sempre numerosi turisti presenti a Barcola e sulle spiagge della regione, l'evento ferragostano proporrà da giovedì a martedì una mostra mercato di oggettistica, articoli artigianali ed etnici, prodotti e profumi naturali e novità estive originali. Gli eleganti stand offriranno una vasta vetrina sull'artigianato italiano ed esterodall'artigianato indiano in lino e cotone a quello dell'Indonesia, dalla Thailandia, dal Nepal al Sudamerica; inoltre telerie, prodotti di

erboristeria e creazioni artistiche italiane, artigianato etnico e italiano in legno d’ulivo, pelle e cuoio, bigiotteria e saponi con latte di capra.

Parte della manifestazione sarà incentrata sul buon cibo

Ampio spazio verrà riservato come sempre alla ristorazione, con la somministrazione di prodotti tipici del Carso e del Golfo che garantiranno la promozione sia turistica che enogastronomica delle specialità locali. Accanto alle tipicità del posto troveranno spazio prodotti tipici austriaci, piatti tradizionali della cucina serba e birre artigianali dall'Italia, dall'Austria, dall'Argentina e dall’Irlanda. Novità di quest'anno, la presenza della Beer Ambulance: un'autentica ex vettura di soccorso americana trasformata in suggestiva birreria ambulante. Sarà presente anche la birreria artigianale triestina Tazebao.



Non mancheranno gli eventi Live

Ricca naturalmente anche la programmazione degli spettacoli. Anche quest'anno «Barcolissima» sarà infatti all'insegna dell'intrattenimento, della musica e del cabaret musicale. Ad aprire le sei serate, il 10 agosto alle 21, saranno gli Special Guest, cover a 360°. La sezione fiati è il cardine della band, il cui repertorio spazia dal reggae al rock-steady- dance, al twist fino a pezzi italiani anni '60 e '70 rivisti e rivisitati con eleganza e stile. Seguirà l'11 agosto alle 21 la proposta tutta da ballare dei Planet Mars, Bruno Mars Tribute

Band: il primo e unico tributo all'autore di hit come 'Just the Way You Are', 'The Lazy Song', 'Treasure' e 'Versace on the Floor' sul territorio nazionale. La band è formata da professionisti che vantano lunghe collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale e in tribute e cover band fra le più richieste. Il programma proseguirà sabato 12 agosto, sempre alle 21, con un personaggio amatissimo:

Riki Malva, famoso sul web e dal vivo per tormentoni come 'El Pedocin'. L'artista si esibirà assieme al fido Theo La Vecia e a

Linda.



Continuano le serate all'insegna della musica

Il 13 agosto sul palco accanto alla Fontana salirà Fabio Supernova,cover Pop-Dance: oltre 100 hit radiofoniche attuali e del passato raccolte in un mix mozzafiato senza interruzioni. Il 14 agosto sarà la volta delle cover Dance dei Punti di vista, una dance-band che ri arrangia le hit più famose dagli anni '70 a oggi, tutte in modalità medley e in stile dance, presentando uno show che permette di rivivere le emozioni del passato e quelle attuali con un ritmo travolgente. A chiudere in bellezza il programma di eventi, il 15 agosto, ancora alle 21, una Festa Hawaiiana Tropical Dj Set per ballare con tutti i più grandi successi del passato e i tormentoni dell'estate 2017. In console, reduci dal grande successo del Carnevale Muggesano, il dj Alex Del Piero e il vocalist Maurizio 'Vox' con testi per far scatenare il pubblico nella notte più calda dell'anno. Gradito abbigliamento a tema: collane e braccialetti di fiori, occhiali colorati, camicie hawaiane e cappellini. Tutti gli spettacoli musicali, con inizio alle 21, sono a ingresso gratuito e quest'anno, c'è un motivo in più per visitare Barcolissima: in omaggio pere tutti le T-Shirt #esiamotutticontenti!