Portopiccolo, Ferragosto con il Sunset Pool Party

PORTOPICCOLO – Al Maxi's Beach Club è tutto pronto per il Sunset Pool Party di Ferragosto. Martedì, 15 agosto dalle 11 a Portopiccolo il trend dell’estate in un party che celebrerà la settimana di Ferragosto. Dalle prime ore del mattino per proseguire fino a tarda notte musica, drink, divertimento e sorprese a bordo piscina. Ecco le tariffe per non lasciarsi sfuggire il posto a bordo piscina: ingresso senza lettino zona Maxi’s Beach Club € 50 incluso un drink e buffet. Un lettino: € 150 (Incluso: 1 bottiglia di Champagne Veuve Cliquot e buffet), Due lettini: € 200 (Incluso: 1 bottiglia di Champagne Veuve Cliquot e buffet). Un gazebo: € 450 (incluso: 2 bottiglie di Champagne Veuve Cliquot e buffet), massimo 4 persone. Un tavolo con divanetto: € 350 (Incluso: 1 bottiglia di Champagne Veuve Cliquot e buffet) massimo 6 persone. Una terrazza con 2 lettini: €85 con la possibilità di accedere al Pool Party con un integrazione di €25 a persona (Incluso: 1 drink e buffet), Un lettino nella zona terrazze: €35 con la possibilità di accedere al Pool Party con un integrazione di €25 a persona (Incluso: 1 drink e buffet), Un lettino sulla spiaggia: € 25 con la possibilità di accedere al Pool Party con un integrazione di € 35 a persona (Incluso: 1 drink e buffet). Per info e prenotazioni: 040 291291, eventiportopiccolo@ppst.it, www.portopiccolosistiana.it.