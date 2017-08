Trieste, in Stazione Rogers party con «Fuori Corso»

TRIESTE – Lunedì 14 agosto torna, per l'unica data estiva, la serata che ha infiammato i mercoledì dell'estate 2016 in Stazione Rogers. Fuori Corso riporta la Roger's Beach da dove tutto è partito per questo unico evento pieno di sorprese. Partenza dalle 18 per l'aperitivo after beach. Promo caraffe e tequilas: litro di birra 8 €, litro e mezzo di birra 12 €, litro di Spritz 12€, litro e mezzo di Spritz 15 €, litro di drink 15 €, litro e mezzo di drink 25 €, sei Tequile ghiacciate 10 €. Pizza a buffet offerta dalla Pizzeria Da Pino. Rinfrescante piscinetta con sorprese. Gadgets per tutti offerti dai migliori brands. Beach Vibes a cura di Dj WazabY. Informazioni e prenotazione tavoli: 349 6235928.