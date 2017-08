Ferragosto in musica con gli allievi del new Virtuosi International Violin Mastercourse

TRIESTE - Martedì 15 agosto, alle 21, all’auditorium del Museo Revoltella, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, si terrà il concerto degli allievi del new Virtuosi International Violin Mastercourse, gruppo di giovani violinisti di talento di età compresa tra i 13 ed i 26 anni provenienti da Cina, Francia, Israele, Italia, Giappone, Regno Unito, Russia, Sud Corea, Singapore, Taiwan e Turchia i quali apprendono le capacità tecniche ed interpretative sotto l’esperta guida del Direttore Artistico Ani Schnarch, docente al Royal College of Music di Londra e fondatrice dei «New Virtuosi». La Schnarch sarà affiancata nell’attività didattica da violinisti di fama internazionale quali Felix Andrievsky, Itzhak Rashkovsky del Royal College of Music di Londra e Qian Zhou, Head of Strings at Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore, nonché da pianisti del calibro di Irina Andrievsky, Ed Liddall, Evgenia Lakernik e dalla violista Shiry Rashkovsky.