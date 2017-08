A Duino le bellezze marine si vedono dalla canoa

DUINO – Il 19 agosto appuntamento con le bellezze naturali con l'escursione in mare lungo la costiera triestina e dell’alto Adriatico alla scoperta del territorio navigando silenziosamente tra delfini e tartarughe. Un'attività molto particolare e suggestiva per godersi una giornata all’aria aperta e la natura circostante. Si naviga fino alle falesie calcaree di Duino, davvero imponenti viste da sotto. La pagaiata prevede una visione panoramica delle caratteristiche geologiche, della flora e fauna della Riserva, oppure, scendendo lungo la costiera triestina, usciremo attorno all’Area Marina Protetta di Miramare, con la sua incredibile biodiversità e l’omonimo Castello asburgico sul promontorio di Grignano. Le attività sono di livello medio/facile e prevedono la presenza di una guida che spiegherà il percorso e accompagnerà gli escursionisti, mettendo a disposizione l’attrezzatura necessaria (canoa, casco, pagaia e giubbino di galleggiamento) e l’assistenza per godere l’esperienza con il massimo della tranquillità e del divertimento. E' consigliato portare il costume (e un cambio completo). Stabile, facile da manovrare e gestire dentro e fuori dall’acqua, la canoa canadese è il mezzo ideale per visitare luoghi della nostra regione in tutta tranquillità e sicurezza. Vi verrà fornito tutto l’equipaggiamento necessario: caschetto, giubbotto salvagente e ovviamente la pagaia. In caso di maltempo o condizioni meteo impreviste non idonee allo svolgimento dell’attività, sarà possibile scegliere direttamente con la guida la nuova data. Primo turno: ritrovo alle 9.30. Secondo turno ritrovo alle 14.30. Per info e prenotazioni: info@visitait.it, 389-6514885, www.visitait.it.