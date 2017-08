Il Comune incontra il Sindacato Autonomo di Polizia: «Potenziare gli organici a Trieste»

TRIESTE - I temi della sicurezza, del controllo del territorio e della lotta al degrado sono stati al centro di un ampio e approfondito incontro, svoltosi oggi nel salotto azzurro del palazzo municipale tra il sindaco Roberto Dipiazza, il vicesindaco Pierpaolo Roberti e il segretario provinciale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) Lorenzo Tamaro. Nel corso della riunione sono stati ampiamente approfonditi aspetti e problematiche che riguardano i servizi offerti dalla Polizia di Stato ai cittadini, con una particolare attenzione rivolta alle esigenze e alle attese della popolazione.

I temi affrontati durante l'incontro

L'incontro ha permesso anche di evidenziare alcune difficoltà e criticità che caratterizzano, purtroppo, l'opera della Polizia di Stato, impegnata da sempre e comunque ad offrire un servizio attivo e presente sul territorio. Affrontato il tema dei controlli straordinari, con l'auspicio di un potenziamento degli organici presenti a Trieste, presupposto essenziale per rispondere efficacemente a tutte le nuove e diverse necessità, per garantire una sempre migliore sicurezza e vivibilità di Trieste. Massima disponibilità infine a favorire ulteriori forme di collaborazione nel duplice obiettivo di garantire la sicurezza dei nostri concittadini anche attraverso migliori condizioni per gli operatori di Polizia.