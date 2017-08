Prorogata la mostra di Sgarbi: il Comune propone due nuove visite guidate gratuite

TRIESTE - Lo sfogo di Vittorio Sgarbi non è caduto nel vuoto. Il Comune di Trieste-Area Cultura rende noto che la mostra «Lotto Artemisia Guercino. Le Stanze Segrete di Vittorio Sgarbi» allestita nel Salone degli Incanti sulle Rive (ex Pescheria Grande) è stata prorogata fino a domenica 27 agosto, in accordo con gli organizzatori. Inoltre, nel periodo di Ferragosto, la mostra sarà aperta da oggi a martedì 15 agosto sempre con l'orario ampliato continuato, dalle 10.30 alle 19.30. Nelle prossime due ultime settimane di apertura infine, in aggiunta alle consuete visite guidate gratuite della domenica mattina (alle 11), saranno proposte due ulteriori visite, e precisamente martedì 15 agosto alle ore 11 e sabato 26 alle 18. Ecco pertanto l'elenco completo delle visite guidate in programma: domenica 13 agosto alle 11, martedì 15 alle 11, domenica 20 alle 11, sabato 26 alle 18 e - nella giornata conclusiva della mostra - domenica 27 agosto alle 11.