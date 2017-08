Divertimento assicurato al Cantera Social Club: la consolle è nelle mani di Skin!

TRIESTE - Un animale da palcoscenico, una voce straordinariamente potente, un giudice (a X Factor) protettivo e divertente. Ma questa volta, Skin, torna in Italia per una delle sue più grandi passioni, quella per il diskjockeing. Questa sera, dalle 23, l’appuntamento è in Baia di Sistiana al Cantera Social Club: sarà proprio l’icona pop rock e leader degli Skunk Anansie, a far impazzire il pubblico dalla consolle.

Vita e carriera

Skin nasce in un quartiere centrale di Brixton dove nella stessa sera era facile trovare Bob Marley sorseggiare un bicchiere di rum jamaicano e Mohammed Ali fare l’occhiolino alle ragazze dietro il bancone. Skin vive dentro la musica sin dai tempi del college quando alterna gli studi da interior design alle esibizioni daDJ nei party studenteschi. Le sue influenze derivano principalmente dalla scena rock ma nel suo background troneggiano Isley Brother, Sly & Robbie e Bette Davies. Con il suo ingresso negli Skunk Anansie in qualità di lead singer e maggior compositrice, la band colleziona oltre 4 milioni di dischi venduti. Quando non é impegnata in tournée, Skin torna sempre al suo primo amore, il diskjockeing, con apparizioni regolari presso il Bungalow8 di Londra e serate in tutta Europa, da Roma a Ibiza passando per la Svizzera. Il suo approccio fresco alla musica mixato con il suo stile eclettico intriso diindie/rock, dark disco, house ed electro pop fanno diventare ricercatissima questa regina del rock.

Informazioni

Per conoscere tutte le informazioni e i dettagli dell’evento visitare la pagina Facebook: https://www.facebook.com/pg/canteraclubsistiana/events/?ref=page_internal