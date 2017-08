Beccato con la marijuana nello zaino: arrestato spacciatore nel parco di via Catullo

TRIESTE - Il primo arresto per spaccio non l’ha fermato. Anzi. Senza alcun problema, ha ricominciato a vendere droga. Ma ieri notte la Polizia di Stato lo ha fermato nuovamente. Un cittadino pakistano di 24 anni, con precedenti specifici in materia di traffico illecito di sostanze stupefacenti e arrestato nell’ambito dell’operazione denominata «Donota», è stato notato dagli operatori della Squadra Volante nel giardino pubblico in via Catullo. Si stava dirigendo verso uno zaino al cui interno, in un contenitore, è stata rivenuta marijuana, oltre a un grinder e a due tessere sanitarie intestate allo straniero.

La perquisizione

Alla vista degli agenti, il giovane ha cercato di allontanarsi velocemente, ma è stato raggiunto e fermato. Al momento dell’identificazione egli ha cercato di disfarsi di un «panetto» di hashish. E’ stato perquisito e gli sono stati trovati un grinder e cartine per il confezionamento di piccole dosi, uno smartphone e banconote di picciolo taglio (5,10 e 20 euro, ritenute provento dell’attività di spaccio), oltre a 42,84 grammi lordi di hashish e 13,25 grammi netti di marijuana. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, il 24enne è stato arrestato e portato in carcere.