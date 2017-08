Barcolissima, si balla sulle hit degli anni Settanta con i "Punti di vista"

TRIESTE – Musica, divertimento, spettacolo. Sono le ultime due giornate di «Barcolissima», la manifestazione più attesa dell'estate triestina. Volete un consiglio? Non perdetevele. Dalle 10 alle 23 con ingresso libero, in Piazzale Biagio Marin e alla Fontana di Barcola ci sarà spazio per una suggestiva fiera d'estate contraddistinta da specialità artigianali, vetrine enogastronomiche, oggettistica etnica e vari altri prodotti a tema estivo. E la sera, musica, cabaret e spettacolo per tutti i gusti a ingresso libero. L'evento ferragostano proporrà fino a domani una mostra mercato di oggettistica, articoli artigianali ed etnici, prodotti e profumi naturali e novità estive originali.

La mostra mercato

Gli eleganti stand offriranno una vasta vetrina sull'artigianato italiano ed estero, dall'artigianato indiano in lino e cotone a quello dall'Indonesia, dalla Thailandia, dal Nepal e dal Sudamerica. E poi ancora telerie, prodotti di erboristeria e creazioni artistiche italiane, artigianato etnico e italiano in legno d’ulivo, pelle e cuoio, bigiotteria e saponi con latte di capra. Ampio spazio verrà riservato come sempre alla ristorazione, con prodotti tipici del Carso e del Golfo che garantiranno la promozione sia turistica che enogastronomica delle specialità locali. Accanto alle tipicità locali, troveranno spazio prodotti tipici austriaci, piatti tradizionali della cucina serba, birre artigianali dall'Italia, dall'Austria, dall'Argentina e dall’Irlanda, carne argentina, verdure e fritture di pesce, frittelle, dolci e frutta di stagione per soddisfare i palati più esigenti con un'offerta ampia e di qualità. Novità di quest'anno, la presenza della Beer Ambulance, un'autentica ex vettura di soccorso americana trasformata in suggestiva birreria ambulante. Sarà presente anche la birreria artigianale triestina Tazebao.

Musica

Ricca naturalmente anche la programmazione degli spettacoli. Anche quest'anno «Barcolissima» sarà infatti all'insegna dell'intrattenimento, della musica e del cabaret musicale. Il programma musicale prosegue questa sera quando sul palco accanto alla Fontana sarà la volta delle cover Dance dei Punti di vista, una dance-band che ri-arrangia le hit più famose dagli anni '70 a oggi, tutte in modalità medley e in stile dance presentando uno show che permette di rivivere le emozioni del passato e quelle attuali con un ritmo travolgente. I Punti di Vista cover-band sono una dance-band che ri-arrangia le hit più famose dagli anni '70 ad oggi, tutte in modalità medley, in stile dance. Ogni serata è uno show rigorosamente live che permette alla gente di rivivere le emozioni del passato e quelle attuali con un ritmo travolgente. A chiudere in bellezza il programma di eventi, il 15 agosto, ancora alle 21, una Festa Hawaiiana Tropical Dj Set per ballare con tutti i più grandi successi del passato e i tormentoni dell'estate 2017. In console, reduci dal grande successo del Carnevale Muggesano, il dj Alex Del Piero e il vocalist Maurizio "Vox"Testi per farvi scatenare nella notte più calda dell'anno. Gradito abbigliamento a tema: collane e braccialetti di fiori, occhiali colorati, camicie hawaiane e cappellini.

Tutti gli spettacoli musicali, con inizio alle 21, sono a ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni: 0409235184, www.barcolissima.it, info@barcolissima.it e info@flashstand.it.