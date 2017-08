Rubano 7 paia di occhiali da sole e tentano la fuga: arrestati due cittadini croati

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha arrestato per furto aggravato in concorso due cittadini croati. Si tratta di V.P., nato nel 1977, e M.Z., nata nel 1992, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Ieri pomeriggio hanno rubato all’interno di un negozio di Sistiana sette paia d’occhiali da sole di varie marche, per un valore complessivo superiore ai 1000 euro, nascondendoli in un borsello appositamente schermato con una carta stagnola posta all’interno per neutralizzare i sistemi antitaccheggio. Accortisi del furto, il personale dell’esercizio commerciale ha allertato il Commissariato di P.S. di Duino Aurisina, segnalando che i due si erano diretti verso Trieste lungo la Strada costiera a bordo di una Smart con targa croata.

La fuga

Immediatamente sono stati allertati gli equipaggi presenti sul territorio e le Volanti della Questura hanno intercettato pochi minuti dopo il mezzo in viale Miramare, all’altezza dell’intersezione con via Contovello. Notati gli agenti, il croato, che era alla guida, ha bloccato la Smart al centro della carreggiata per congestionare il traffico e si è dato alla fuga a piedi lungo una riviera barcolana affollata di bagnanti e di passanti, ma è stato raggiunto e fermato prontamente da due operatori in via Lavareto. La croata, invece, non ha fatto in tempo a scappare in quanto fermata dalla Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina che si era messa all’inseguimento della Smart diretta a Trieste. All’interno del veicolo è stato rinvenuto il borsello alterato contenente gli occhiali muniti ancora delle targhette antitaccheggio.

I precedenti

Il croato, che ha usato in passato vari alias, autore di reati specifici contro il patrimonio e la persona, titolare di un divieto di dimora in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, già arrestato per conto di un’autorità giudiziaria estera per omicidio colposo, lesioni e omissione di soccorso, è stato trovato in possesso anche di una carta d’identità intestata a un suo connazionale e che risulta essere stata rubata, come da segnalazione delle competenti autorità croate. L’autovettura è stata affidata in custodia giudiziale a una ditta specializzata, il borsello è stato sequestrato, mentre la merce è stata restituita al negozio. Una volta accompagnati in Questura, dopo le formalità di rito, i due sono stati arrestati e condotti presso la locale Casa circondariale e messi a disposizione della Procura della Repubblica. L’autovettura è stata affidata in custodia giudiziale a una ditta specializzata.