Trieste da primato, è la città più sportiva d'Italia

TRIESTE - E' Trieste la provincia "più sportiva d'Italia" per il 2017, secondo quanto emerge dall'11a edizione della ricerca sull'Indice di sportività, curata dal Gruppo Clas e pubblicata oggi su Il Sole 24 Ore. Come riporta l'Ansa, la classifica è basata su 30 graduatorie che vanno a comporre la classifica generale, per cui il territorio giuliano primeggia, sorpassando Trento soprattutto grazie alle performance nel settore "sport e società" e al numero di tesserati. Trieste totalizza una serie di piazzamenti ai vertici delle 30 classifiche di base (10 volte nelle prime tre e 14 volte nelle prime sei) e solo cinque volte appare nella metà inferiore della classifica, compresi due dei tre indicatori calcistici, con la Triestina appena ripescata in Serie C. Tra le altre province del Friuli Venezia Giulia, Udine figura al 14/o posto della graduatoria generale, Pordenone e Gorizia sono vicine, al 26/o e 27/o posto.