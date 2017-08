Cresce il traffico al porto di Trieste: 29,7 tonnellate di merce movimentata nel 1° semestre

TRIESTE - Nei primi sei mesi del 2017 il traffico al porto di Trieste è aumentato dello 0,91% rispetto allo stesso periodo del 2016, con 29.712.336 tonnellate di merce movimentata. Nel complesso - informa l'Autorità portuale dell'Adriatico orientale - la crescita maggiore del semestre si registra nelsettore container, a doppia cifra (+21,68%) e 296.032 Teu. Positivi i comparti delle merci varie (+10,76%) e Ro-Ro con 149.678 unità transitate (+2,14%), ad eccezione delle rinfuse solide (-28,14%) e delle rinfuse liquide (-1,04%).

I numeri

Per il presidente, Zeno D'Agostino, «le cifre testimoniano un porto sano e in crescita». La competitività dello scalo deve molto al traffico ferroviario, che permette collegamenti giornalieri e diretti su scala europea, con 4.082 treni movimentati nel primo semestre (+16,9%). In giugno, i numeri complessivi si mantengono in linea rispetto al trend consolidato dello stesso mese del 2016, con 5.172.916 tonnellate (-0,38%). I container registrano 53.776Teu, corrispondenti a un +33,07% e crescita a doppia cifra anchedelle merci varie (+17,65%). Stabile il segmento Ro-Ro (+0,04%),tranne le rifuse liquide (-5,30%) e solide (-20,65%), mentre 694sono i treni lavorati nel mese (+4,83%).