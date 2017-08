Trieste Estate 2017, gli appuntamenti dal 17 al 22 agosto

TRIESTE - Proseguono gli appuntamenti in programma nel cartellone di «Trieste Estate 2017», la rassegna di intrattenimento e di animazione in città, promossa dal Comune di Trieste. Giovedì 17 agosto, alle 21, al Bastione Rotondo del Castello di San Giusto, è in programma la performance con Zita Fusco e Francesca Bergamasco su «Elena Lucrezia Corner Piscopia, la prima donna laureata al mondo». Musiche e sound design di Ivan Penov. A cura dell'Associazione Culturale Le Spille. Sempre giovedì, a Borgo San Sergio, in piazza XXV Aprile, recupero della proiezione del film «Il sale della terra», documentario di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, 2014, 100’. Presentazione di Nathan Boch; musica dal vivo con il gruppo On the road. A cura di Knulp Snc, nell'ambito dell'evento «Caravanserraglio: «Porta la sedia che ai sogni ci pensiamo noi», annullata a causa delle condizioni metereologiche dello scorso 24 luglio.



Venerdì 18 agosto

Alle 21, nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, si esibirà la Banda Arcobaleno e poi a seguire la Maxmaber Orkestar con un programma dedicato a Trieste e la musica delle sue minoranze lungo i Balcani e il Danubio. A cura del Gruppo Bandistico Triestinissima.

Alle ore 21, al Civico Museo del Mare di via Campo Marzio 5, nell'ambito del programma di Marestate 2017. Navigando fra storia, scienza, tecnica e avventura, si terrà una conferenza su «Le medaglie raccontano», a cura di Alessandra Garofalo. Prima della conferenza, alle ore 19.30, si terrà un incontro del ciclo «Dalla matita alla nave.



Sabato 19 agosto

Nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, è di scena «La grande musica del cinema italiano», con Mauro Maur (tromba), Françoise de Clossey (pianoforte) e la Nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta dal M° Massimo Belli. A cura di Nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni. Domenica 20 agosto, alle 21, al Bastione Rotondo del Castello di San Giusto, «La crociera dello Snark di Jack London», con la Compagnia Teatrale Bonawentura: Laura Bussani, Stefano Dongetti, Alessandro Mizzi (voci); musiche di Riccardo Morpurgo; regia di Massimo Navone. Una produzione di Cooperativa Bonawentura. Lo spettacolo «La crociera dello Snark di Jack London» si replica lunedì 21 agosto, sempre con inizio alle 21.

Martedì 22 agosto

Alle 17, alla Biblioteca Quarantotti Gambini (in terrazza, in caso di maltempo in sala)di via delle Lodole 7/a, a San Giacomo, per la quinta stagione di Un mondo di storie, il tappeto magico decollerà con destinazione Albania. Majlinda Cukaj accompagnerà grandi e piccoli alla scoperta del Paese delle Aquile, con fiabe in lingua originale, musiche, giochi, danze e cibi. Le letture in italiano saranno curate dalle volontarie Nati per Leggere.Ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti. Adatto a bambini da 4 a... 99 anni!

Sempre martedì, alle 20.30, al Civico Museo di Storia ed Arte di via della Cattedrale, nell'ambito della rassegna Archeologia di sera, con la serie di serate dedicate all’opera di J.J. Winckelmann nel 3° centenario della nascita, a cura di Marzia Vidulli Torlo, si parla di «Conoscere significa mangiare con gli occhi». Alle 21, nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, concerto della prestigiosa orchestra «Kremerata Baltica» con musiche di W.A. Mozart e J. Jančevskis. Solisti: Alessandro Taverna (pianoforte) e Roberto Plano (pianoforte).