Libri e cibi per curare mente e corpo: in biblioteca si diventa consumatori consapevoli

TRIESTE - «La trattoria della siora Teca: libri e cibi per curare mente e corpo», è il titolo dell'incontro in programma giovedì 24 agosto, dalle 17, alla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini di via delle Lodole 7/a (San Giacomo), per il ciclo «Giovedi? Bibliotechiamoci!», il programma di letture e laboratori per bambini, ragazzi e adulti, nato dalla collaborazione fra la biblioteca e Coop Alleanza 3.0. I bambini (dai 6 anni), ragazzi e adulti, guidati dall'animatrice Luisella Michieli, rifletteranno insieme sul rapporto dell’uomo con la natura, per conoscere i cicli biologici alla base della produzione di ciò che arriva sulle nostre tavole e diventare consumatori veramente consapevoli. Il laboratorio partirà, come di consueto, dalla suggestione di una lettura, per stimolare il dialogo e l'apprendimento attraverso la divertente creazione di un menù a base di piatti e libri per voler e volersi bene. Info: 040 0649556 Programma completo:http://www.bibliotecaquarantottigambini.it/giovedi-bibliotechiamoci/