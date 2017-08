Festa d'agosto con 15mila presenze, gli organizzatori: «Un successo, presto nuovi eventi»

TRIESTE - Grandissimo successo con oltre 15mila presenze in tre giorni per la prima edizione della "Festa d'agosto", mostra mercato a ingresso libero dedicata all'ingegno artistico in Piazza Piccola e il Sottoportico del Comune di Trieste. L'esposizione, pensata per i triestini rimasti in città e per i numerosi turisti in visita, ha visto un costante afflusso di pubblico nell'arco delle tre intere giornate. Organizzata per la prima volta quest'anno dall'associazione Arti in Piazza, la manifestazione ha animato il centro storico della città con una ventina di espositori che dal 13 agosto fino ad oggi hanno presentato le proprie creazioni artistiche fatte rigorosamente a mano con passione e dedizione (sculture con minerali, pittura su pietra, cucito creativo, oggetti creati con resine e materiali poveri o riciclati). Ma non solo: per l'occasione, i soci vestiti a tema Liberty, hanno rievocato il clima mitteleuropero della Trieste di quegli anni.

Gli organizzatori

«Siamo davvero felicissimi del grandissimo successo ottenuto - commentano con soddisfazione gli organizzatori - e che è andato al di là delle nostre più rosee aspettative: 15 mila presenze in tre giornate e 3.500 omaggi regalati solo nella mattinata del 13 agosto rappresentano la dimostrazione del grande affetto riservatoci dai triestini e dai numerosissimi turisti che non hanno mancato di manifestarci il loro apprezzamento. Questo successo è il coronamento del nostro impegno nella ricerca dell'originalità, unicità e qualità delle proposte e ci spinge a migliorarci ancora, con nuove produzioni e ulteriori sorprese che offriremo certamente nelle prossime uscite. Prossimamente infatti - a settembre e ottobre - avranno luogo altre manifestazioni dedicate alla creatività e ispirate a diversi temi, a seconda della stagione. Il programma completo delle prossime attività è disponibile sulla pagina facebook "Artiinpiazza" e presso la sede dell'evento».