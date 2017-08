Malore mentre fa il bagno in mare: 73enne soccorsa al Pedocin

TRIESTE - Nel pomeriggio, a Trieste, una donna di 73 anni, è stata soccorsa e rianimata dal personale di salvataggio dello stabilimento "La Lanterna", per un grave malore che probabilmente l'ha colta durante un bagno in mare. Come riporta l'Ansa, la donna, che era da sola in spiaggia, è stata portata a riva da altri bagnanti. Le prime manovre di rianimazione sono state compiute dalla bagnina, poi sul posto è intervenuto personale del servizio sanitario 118 e della Capitaneria di porto e la donna é stata portata all'ospedale Cattinara, dove è stata ricoverata in terapia intensiva.