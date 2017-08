Tra giocolieri e acrobati Muggia si prepara ad accogliere il Festival degli artisti di strada

TRIESTE - Ultimi preparativi per la prima edizione del Muja Buskers Festival, grande festa degli artisti di strada che nel weekend del 26 e del 27 agosto, con un’anteprima venerdì 25 all’interno del Centro Commerciale Montedoro, animerà strade, piazze e calli di Muggia con spettacoli di circo contemporaneo, teatro e musica. Proprio in questi giorni si sta completando il programma definitivo della rassegna, che coinvolgerà artisti italiani e stranieri, pronti ad esibirsi nello splendido palcoscenico naturale offerto dal centro storico muggesano. Tra gli artisti che hanno già confermato la propria presenza c’è per esempio Giulio Lanzafame, che dopo aver girato i palcoscenici di mezzo mondo approderà a Muggia con uno spettacolo di circo in bilico tra giocoleria e corda molle, che passando tra le strade dell’acrobatica e della musica accompagnerà il pubblico a seguire i continui capitomboli di un personaggio sballottato tra mondi e situazioni in continuo inciampo.

Le parole del sindaco

Il Muja Buskers Festival, promosso da Arci Trieste, è stato reso possibile dall’adesione entusiastica del Comune di Muggia, il cui sindaco, Laura Marzi, spiega: «I muggesani hanno sempre amato l’arte in tutte le sue forme e non ho avuto dubbi quando si è pensato a Muggia quale location del «Muja Buskers Festival», una manifestazione di qualità che si appresta a debuttare nel nostro centro con artisti provenienti da tutto il mondo. Si tratta di un evento che non è stato pensato come un’iniziativa spot, ma come un progetto work in progress che potrà crescere nel tempo, rendendo Muggia sempre più attraente e attrattiva anche per chi non la conosce ancora. Il festival sarà un’occasione unica per mantenere viva la città e regalarle quell’atmosfera magica in cui sembra possa accadere ogni cosa».

Una festa coinvolgente

La direzione artistica di Muja Buskers è affidata a Riccardo Strano, uno degli artisti di circo più affermati nel territorio nazionale, che ha già ricoperto questo ruolo per diversi festival dello Stivale. «Muggia apre le porte al circo contemporaneo ed al teatro di strada per dare vita ad una festa che coinvolge tutto il territorio, tra musica e spettacoli per le vie e le piazze del paese - sottolinea Strano -. Questo festival nasce dalla cultura carnevalesca muggesana e fiorisce nel pubblico in festa, che potrà emozionarsi, ridere e ballare come un tempo, quando negli anni ottanta l’indimenticabile Festival di Teatro dei Ragazzi portò alla ribalta internazionale la cittadina, con grandi nomi dello spettacolo dal vivo». Il Muja Buskers Festival, evidenzia la presidente di Arci Trieste Anna Zecchini, rappresenta un connubio di idee ed energie, «una sfida culturale e artistica che l’Arci coglie con entusiasmo, in collaborazione con il Comune di Muggia e un gruppo affiatato di soci e amici che uniscono le loro competenze per dare spazio alla cultura e all’arte di strada, valorizzando e diffondendo le peculiarità del territorio con spettacoli all’aperto, per riscoprire e riappropriarsi degli spazi pubblici e attrarre nuove forme di turismo».

Le iniziative

Grazie al progetto SpostaMenti, finanziato dalla Regione FVG, Arci Trieste arricchirà la manifestazione con tanta musica dal vivo e un’Ex-Tempore di pittura, «Mare&Genti», che consentirà ad artisti di varie provenienze di mettere in gioco la propria creatività sul tema del viaggio. Con l’auspicio che questa sia solo la prima edizione di una lunga serie e che nel tempo il Muja Buskers Festival possa crescere sempre più, entrando a pieno merito nelle grandi manifestazione dedicate al circo contemporaneo e alle arti di strada a livello regionale e nazionale. Per tutte le informazioni sugli artisti e sulla rassegna si può consultare il sito web www.mujabuskers.com o la pagina Facebook Mujabuskers.