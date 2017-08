Marestate 2017, le medaglie raccontano la storia di Trieste e della sua marineria

TRIESTE - La storia di Trieste e della sua marineria vista attraverso le medaglie sarà il tema della serata di Marestate 2017 – navigando fra storia, scienza, tecnica e avventura, il consueto appuntamento estivo che venerdì 18 agosto, con inizio alle 21, si terrà nella cornice del giardino delle ancore del Civico Museo del Mare in via di Campo Marzio 5. A intrattenere il pubblico, con una conferenza dal titolo «Le medaglie raccontano», sarà la dottoressa Alessandra Garofalo, da anni infaticabile ricercatrice di medaglie riferite alla storia marinara di queste terre trovando in esse, oltre al piacere visivo dato da un oggetto d’arte, una fonte di notizie storiche e di costume davvero inaspettata.

Medaglie capolavori

Ben più di oggi, infatti, eventi di rilievo quali incoronazioni, scoprimento di monumenti, varo di navi e inaugurazioni di importanti opere pubbliche erano solennizzate con il conio delle medaglie che il più delle volte erano anche dei piccoli capolavori opera di incisori o scultori rinomati, e che dal loro scorrere cronologico oggi possiamo rilevare pure il progressivo modificarsi delle mode espressive, degli stili artistici, dei sistemi politici al potere. Prima della conferenza, con inizio alle 19.30, il professor Walter Macovaz terrà il suo settimo incontro del ciclo «Dalla matita alla nave – storia e lezioni di disegno e progetto navale». La partecipazione è libera e gratuita.