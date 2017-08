Ritmi giamaicani e sonorità anni Sessanta, i "The Magnetics" scaldano il Lunatico Festival

TRIESTE – Ancora musica ed emozioni al Lunatico Festival. Il prossimo appuntamento è con «The Magnetics», il nuovo progetto di Mr. Olly Riva e Mr. Massa degli Shandon con Mr. Jack Giacalone (The Soulrockets) e Mr. Dimitri Pugliese (The Raggavibes). Venerdì 18 agosto alle 21 il pubblico sarà travolto da una combinazione di ritmi giamaicani e sonorità anni Sessanta. Gli ingredienti del concerto? Passione per i ritmi jamaicani, i dischi SKA anni 60, il Rocksteady e il Vintage Reggae. Un combo di 4 musicisti, amanti dei tempi in levare, canzoni inedite, un pizzico di teatralità ed esperienza da vendere.. lo show è assicurato