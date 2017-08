Travolta da un'Audi mentre attraversa la strada: 41enne finisce al pronto soccorso

TRIESTE – Si trovava sulle strisce pedonali quando un’automobile l’ha centrata in pieno. Non sarebbe in pericolo di vita V.V, 41enne, travolta da un'Audi A3 guidata da un uomo di 76 anni, P.A. mentre attraversava viale Miramare all'altezza del club canottieri Saturnia. E' successo intorno alle 15 di oggi, mercoledì 16 agosto. Prima gli agenti della Polizia di Stato, poi quelli della polizia locale si sono occupati dei soccorsi e del traffico. Con l'arrivo dei sanitari del 188, intervenuti sul posto, la donna è stata poi stabilizzata e accompagnata al pronto soccorso di dell’Ospedale di Cattinara.